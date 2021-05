Comunicazioni sociali: Grottammare, il 12 giugno il Meeting dei giornalisti con il card. Bassetti e Sassoli

“Il prossimo senza frontiere”: prende spunto dalla frase di Papa Francesco nell’enciclica “Fratelli tutti”, l’8ª edizione del Meeting nazionale dei giornalisti. Operatori del panorama nazionale dell’informazione, delle istituzioni e della società, si alterneranno sul palco virtuale del Meeting di Grottammare, in programma il prossimo 12 giugno dalle 10 alle 13. L’evento è organizzato in collaborazione con il quotidiano Avvenire, l’emittente televisiva TV2000, InBlu Radio, l’Agenzia Sir, l’Ufficio Comunicazioni sociali della Cei, la Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc), l’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi) e l’Ordine dei giornalisti. Durante la mattinata porterà il suo saluto il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. Tra i relatori il direttore de “La Civiltà Cattolica”, padre Antonio Spadaro, il custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, Marta Petrosillo di Caritas Internationalis, la direttrice del quotidiano “La Nazione”, Agnese Pini, il direttore di “Rai per il Sociale”, Giovanni Parapini, e il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Tra i moderatori figurano Gianni Borsa, giornalista dell’agenzia Sir, e Franco Balzaretti, vicepresidente dell’Associazione medici cattolici italiani (Amci). “Quest’anno ci ritroveremo di nuovo virtualmente per non perdere la ricchezza del Meeting – afferma il responsabile organizzativo del Meeting, Simone Incicco –. Relatori di altissimo livello parleranno della situazione italiana e internazionale. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo scientifico dei colleghi Alessandra Ferraro, Giovanni Tridente e Daniele Rocchi. Colgo l’occasione di ringraziare fin da subito tutti gli illustri relatori, gli amici del Meeting e don Giampiero Cinelli impegnato con me nell’organizzazione. Ringrazio infine lo sponsor ufficiale: L’Editrice Shalom”. Il convegno rientra tra gli eventi formativi per gli iscritti all’Ordine dei giornalisti.