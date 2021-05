Coronavirus Covid-19: padre Casalone (Gregoriana), “siamo tutti nella stessa tempesta ma non sulla stessa barca”

“La vaccinazione anti Covid: questione di giustizia”: è il tema affrontato oggi pomeriggio da padre Carlo Casalone, collaboratore della Pontificia Accademia per la Vita e docente presso la Pontificia Università Gregoriana, durante il 17° Seminario di studio sulla custodia del Creato sul tema “Per una vita buona, su una terra da risanare: ambiente e salute in tempo di pandemia”, organizzato oggi a Roma dal Tavolo di studio “Custodia del creato”. Il relatore ha considerato la pandemia come “una radiografia” delle disuguaglianze, mettendo a fuoco i vari significati di giustizia e anche su cos’è un vaccino e quali sono le tecnologie necessarie per realizzarli, che, a seconda del tipo di vaccino da produrre, non sono a disposizione di tutti. Inoltre, i nuovi vaccini – tramite mRna – sono meno stabili, sono diversamente conservabili e trasportabili e più costosi. Tutto questo “li rende meno accessibili”. Padre Casalone, parafrasando una nota affermazione di Papa Francesco, ha quindi osservato che “siamo tutti nella stessa tempesta ma non sulla stessa barca” perché a seconda delle nostre condizioni “ci siamo confrontati in modo diverso con il pericolo di ammalarci” e anche con “la gravità della malattia”.