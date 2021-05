Misericordie: Firenze, il candidato nazionale Domenico Giani incontra le confraternite locali

Meno di un mese alle urne. Il prossimo 19 giugno si terranno le elezioni della Confederazione nazionale Misericordie d’Italia allo Spazio Reale a San Donnino. In vista dell’appuntamento, domenica 30 maggio i provveditori delle Confraternite fiorentine incontreranno il candidato presidente, Domenico Giani. L’appuntamento è alla Certosa di Firenze, dove si svolgerà la messa presieduta da don Massimo Ammazzini, sacrista della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze e cappellano militare della guardia di finanza della Regione Toscana. Al rito assisterà il card. Ernest Simoni. Dopo la messa, in una sala della Certosa, il candidato presidente si confronterà sul suo programma con i provveditori fiorentini. Domenico Giani è nato ad Arezzo ed è stato per tre anni (dal 3 giugno 2006 al 14 ottobre 2019) direttore dei Servizi di sicurezza e protezione civile della Città del Vaticano, nonché comandante del corpo della gendarmeria, guidata sotto tre diversi Pontefici: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco.