Razzismo: disponibile in libreria il volume “Per una democrazia post-razziale” di Filomeno Lopes e Roberto Mancini

“Oggi, a causa della globalizzazione, esaltata dall’ideologia neoliberista, e in seguito alla pandemia del Covid-19, stiamo assistendo al moltiplicarsi dei muri di separazione, al diffondersi dei sovranismi nazionalisti, all’esplosione del razzismo come logica ‘normale’ di disprezzo e di esclusione degli altri. Di fronte a queste tendenze qual è la nostra risposta, come cristiani e cattolici che vivono in Italia e in Occidente, davanti ai nuovi crocifissi della storia che bussano – in maniera ritenuta irregolare – alle porte dei nostri Paesi? Quale sfida portano questi eventi alla nostra cattolicità dal punto di vista religioso, spirituale, etico e politico? Come sconfiggere insieme il cancro del razzismo e del tribalismo per dare vita a una democrazia postrazziale e post-etnica?”

A tutte queste domande vuole rispondere il volume “Per una democrazia post-razziale” (Edizioni San Paolo 2021, pp. 256, euro 20,00) del giornalista di Radio Vaticana Filomeno Lopes e del professore universitario Roberto Mancini, concepito come una lettera aperta ai vescovi dell’Italia e dell’Africa. “Un forte appello – si legge nella nota di presentazione – a costruire una società corale, democratica, fraterna e sororale, che impone ai cattolici di contribuire alla creazione di spazi di incontro per dare corso a un nuovo agire politico che promuova il ritorno all’umanità, alla dignità, alla giustizia, alla pace”. Il volume è disponibile nelle librerie da ieri. La prefazione è curata da Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio.