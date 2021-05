Polonia: le iniziative della Caritas a favore delle persone più anziane. “Neppure il Covid può esimerci dalla solidarietà”

“Né il coronavirus né alcun’altra sfida del mondo moderno ci possono esautorare dalla solidarietà e dal senso di responsabilità nei confronti di coloro che hanno bisogno del nostro aiuto”. Lo afferma il direttore della Caritas polacca, don Marcin Iżycki, annunciando una nuova iniziativa a favore degli anziani. A maggio sono state recapitate a oltre 20mila persone in età avanzata delle speciali “buste della vita” che contengono le fondamentali informazioni relative allo stato di salute e alle cure mediche prescritte. Così in casa di ciascun anziano sul frigorifero viene sistemato un particolare adesivo con l’indicazione di dove trovare informazioni relative allo stato di salute del cittadino nel caso questi avesse bisogno di cure immediate e non fosse in grado di fornire i dati precisi agli operatori del pronto soccorso. La Caritas polacca inoltre, per aiutare fattivamente le persone anziane, spesso molto povere, ha predisposto delle speciali tessere che permettono ai bisognosi di comprare i generi di prima necessità presso i supermercati di una nota catena alimentare. Il direttore dell’organizzazione sottolinea anche il “valore inestimabile” dell’aiuto dei vicini, invogliati a sostenere gli anziani con un’altra iniziativa detta “del vicinato” e particolarmente importante nelle grandi città. La Caritas promuove l’apposizione in ogni palazzo di cartelloni sui quali si possono apporre richieste di aiuto per piccoli servizi o in caso di necessità. Spesso, proprio grazie a questo progetto, i più giovani fanno la spesa per i vicini più anziani, prestando loro un piccolo ma importante aiuto proprio quando ne hanno bisogno.