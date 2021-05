Diocesi: Andria, dal 29 maggio una mostra sui nuovi stili di vita

“La mia tenda è il Creato”: è il titolo della mostra sui nuovi stili di vita che aprirà i battenti da sabato 29 maggio a sabato 5 giugno 2021 presso la sede della Caritas di Andria (dal 7 al 12 giugno presso Bottega del Commercio Equo e Solidale) per iniziativa della Caritas diocesana di Andria e della Bottega “Filomondo” che in tal modo intendono “proporre un incontro con la ‘Laudato Si’’ che si esprime in gesti concreti ed in un cambiamento reale dei rapporti con il Creato, a partire dai gesti e dalle scelte quotidiane”. “Si tratta di un’iniziativa -spiega don Mimmo Francavilla direttore della Caritas- promossa da Pax Christi Italia e dalla rivista Mosaico di Pace, realizzata con i fondi dell’Otto per mille della Chiesa Cattolica e inserita tra le azioni realizzate in rete con il Movimento Cattolico Globale per il Clima (Gccm) per il Tempo del Creato. È un invito a evitare una lettura dell’enciclica parziale, che ne snaturerebbe la portata rivoluzionaria: da un lato, il rischio di un atteggiamento spiritualistico, che non coinvolge la materialità della vita e resta nel campo delle buone intenzioni, dall’altro, il rischio di esaurire in ricette pratiche e in regole di comportamento un cambiamento che dev’essere invece profondamente radicato nello Spirito”. I diversi aspetti su cui si sofferma la mostra sono: acquisti, alimentazione, energia, acqua, rifiuti, relazioni, tutti riportati in 12 pannelli.