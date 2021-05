Solidarietà: Amici di Adwa, una cena on line per sostenere la missione salesiana di suor Girotto in Etiopia

Una cena on line per raccogliere fondi e aiutare la missione “Kidane Mehret” delle suore salesiane, fondata da suor Laura Girotto, ad Adwa, in Etiopia. A promuoverla, per il 12 giugno, è “Amici di Adwa”, l’associazione non profit che dal 1998 si occupa di cooperazione allo sviluppo, beneficenza, adozione a distanza ed aiuto alla popolazione dell’Etiopia. L’evento, denominato “Cena degli amici di Adwa”, prevede la prenotazione di un kit cena con cibo “emiliano” doc, a base di gramigna paglia e fieno (500 gr.), ragù (200 gr.), ciambella, lambrusco (1 bott.), marmellata di more (200 gr.) per una offerta minima di 30€, di cui il 50% circa sosterrà l’assistenza medica ai pazienti dell’ospedale di Adwa. Si può aggiungere un’offerta libera per donare pasti a mamme, malati, feriti: per esempio, spiegano dall’associazione, ogni 7€ si può garantire cibo per 1 ricoverato/a. Si può fare la donazione direttamente sul form con carta di credito, paypal o bonifico/ccp. Sabato 12 giugno, a cena, si potrà inviare una foto della tavolata da condividere con l’associazione e alle 20.30 collegarsi on line con suor Laura per ascoltare testimonianze sulla situazione della guerra in Tigray. Per informazioni: info@amicidiadwa.org, www.amicidiadwa.org