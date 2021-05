Carla Fracci: mons. Delpini (Milano), “con l’arte della danza ha scritto messaggi d’amore, storie di dolore, canti di preghiera”

“La morte di Carla Fracci è un’emozione che percorre tutta la città e che suscita echi in tutto il mondo”. Lo si legge nel messaggio di cordoglio dell’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, per la morte di Carla Fracci. “Partecipo del coro innumerevole che la ricorda, l’ammira, ne medita il messaggio di sublime arte espressiva, di seria disciplina e costante sacrificio, di generosa sensibilità. Porgo alla famiglia le mie condoglianze e assicuro la preghiera di suffragio”. Mons. Delpini aggiunge: “Con l’arte della danza, leggera e ardua, Carla Fracci ha mostrato che il movimento del corpo può scrivere messaggi d’amore, storie di dolore, canti di preghiera. La gloria di Dio trasfigura la gloria umana in compimento e consola chi ne piange il distacco”.