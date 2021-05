Editoria: Donne Chiesa Mondo, dedicato alle “samaritane di ieri e di oggi” il numero di giugno

“Donne fuori dal sistema – Le samaritane di ieri e di oggi” è il titolo di copertina di giugno di “Donne Chiesa Mondo”, il mensile femminile de L’Osservatore Romano online dal 29 maggio.

All’interno un saggio della teologa e biblista Marinella Perroni e i ritratti di “samaritane” come Ildegarda di Bingen, Mary Ward, Etty Hillesum, Simone Weil, Dorothy Day, Margarita Moyano.

Il reportage dalla Samaria, dove vive il popolo dei samaritani, oggi appena 800 persone, è firmato da Alessandra Buzzetti, corrispondente dal Medio Oriente per Tv2000 e InBlu2000. L’ intervista alla regista Margarethe von Trotta, che ha diretto alcuni anni fa il film “Vision” su Ildegarda, è della giornalista cinematografica Gloria Satta.

“Le samaritane – si legge nell’editoriale – sono per noi le donne che stanno fuori dal sistema, capaci di porre domande e di lasciarsi interpellare, che sanno parlare agli uomini, aperte all’altro, al nuovo, al futuro. Sono quelle che hanno bisogno di verità, non di certezze apparecchiate. Figure femminili con una notevole carica di rottura, che però sono state seminatrici, nella Chiesa e nella società”.

Durante la sua visita nei giorni scorsi al Dicastero per la Comunicazione, Papa Francesco ha avuto modo di vedere questo numero di Donne Chiesa Mondo e, riferisce L’Osservatore Romano, ha detto di apprezzare la rivista per i contenuti sempre “molto interessanti”.