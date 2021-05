Giornata del sollievo: Meneghini (Hospice Villa Speranza), “promuovere vicinanza, sostegno e attenzione verso tutte le condizioni di sofferenza”

“Ringraziamo i promotori della Giornata, perché diffondere la cultura del sollievo dalla sofferenza ha una grande importanza civile e sociale. Aggiungo che, sebbene la Giornata nazionale del sollievo sia stata istituita da 20 anni, è necessario un impegno ancora maggiore per accrescere la consapevolezza nelle persone di tutte le età”. È questo il cuore del messaggio del presidente di Gemelli Medical Center, Pier Francesco Meneghini, in occasione della XX Giornata del sollievo, promossa da Fondazione nazionale “Gigi Ghirotti”, ministero della Salute e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

“Ogni anno – ricorda – a Villa Speranza, il Centro di cure palliative di Gemelli Medical Center (Università Cattolica del Sacro Cuore), celebriamo il sollievo con iniziative di sensibilizzazione e solidarietà per promuoverne la cultura a favore di chi è nella prova del dolore, malati inguaribili e persone care. Lo spirito della Giornata, infatti, coincide anche con la missione delle cure palliative, fatte di cure verso tutte le condizioni che provocano sofferenza fisica, psicologica e spirituale”.

“Durante il lungo e difficile periodo della pandemia – prosegue Meneghini –, il nostro personale sanitario ha continuato a offrire ai 120 pazienti assistiti a domicilio una presenza giornaliera costante e, per i 30 ricoverati a Villa Speranza, è stato attivato il progetto #Videochiamiamoci, un servizio di videochiamate con l’assistenza della nostra psicoterapeuta, finalizzato a tenere viva la comunicazione e molto apprezzato sia dai pazienti che dai loro cari, che non potevano accedere alla struttura a causa delle restrizioni imposte. Oggi, a causa del perdurare del Covid-19, non possiamo organizzare i consueti eventi dedicati”. Pertanto, per celebrare la Giornata, conclude, “offriremo ai nostri pazienti un menù speciale per la colazione e una gerbera, fiore simbolo dell’iniziativa, accompagnato da un messaggio da parte di tutto il nostro staff”.