Ordinariato militare: domani a Locorotondo mons. Marcianò consacra sacerdote Giovanni Mizzi

Domani, sabato 29 maggio, alle 17 in piazza Mitrano a Locorotondo, arcidiocesi di Brindisi-Ostuni e provincia di Bari, Giovanni Mizzi sarà consacrato sacerdote dall’arcivescovo ordinario militare per l’Italia, mons. Santo Marcianò. Viste le limitazioni dovute alle norme anti Covid-19, la celebrazione sarà trasmessa sui canali social dell’Ordinariato militare e della Scuola allievi cappellani militari. Prenderanno parte alla celebrazione i giovani delle scuole militari della Puglia. Alle 10.30 di domenica 30 maggio, don Giovanni Mizzi presiederà la sua prima celebrazione eucaristica sempre a Locorotondo, in largo Mitrano; alle 19 celebrerà la messa nella chiesa madre di San Giorgio martire. Giovanni Mizzi è nato a Modugno nel 1995, dopo aver frequentato il seminario maggiore dell’Ordinariato militare alla Cecchignola, sta continuando gli studi teologici alla Pontificia Università Lateranense.