Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 33 milioni di dosi, vaccinate più di 11,3 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 33.157.886 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questo pomeriggio, emerge che sono 11.312.131 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 19,9% della popolazione italiana.

In totale sono 18.402.488 le somministrazioni a donne e 14.755.398 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 115.421 le somministrazioni tra i 16-19enni (84.833 prime dosi e 30.588 seconde), 1.332.534 tra i 20-29enni (868.816, 463.718), 1.829.428 tra i 30-39enni (1.173.978, 655.450 ), 3.012.087 tra i 40-49enni (2.036.605, 975.482), 5.448.230 tra i 50-59enni (3.988.208, 1.460.022), 6.858.235 tra i 60-69enni (5.201.289, 1.656.946), 6.774.678 tra i 70-79enni (4.918.953, 1.855.725), 6.354.855 tra gli 80-89enni (3.336.104, 3.018.751) e 1.432.418 tra gli over 90 (765.261, 667.157).

Rispetto alle 35.776.077 dosi finora disponibili in tutta Italia (24.278.890 di Pfizer/BioNTech, 7.402.080 di AstraZeneca, 3.371.357 di Moderna e 723.750 di Janssen), ne sono state inoculate il 92,7%. L’Umbria presenta il maggior rapporto tra somministrazioni e dosi fin qui consegnate con il 95,3%. Seguono Puglia (95,1%) e Lombardia (95%). La Regione che ha fatto registrate il numero maggiore di somministrazioni (5.733.231) in termini assoluti è la Lombardia, davanti a Lazio (3.204.798) e Campania (3.135.599).