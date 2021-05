Educazione alla pace: Rondine Cittadella della Pace, il nuovo libro di Franco Vaccari

“L’approccio relazionale al conflitto”: è il titolo libro di Franco Vaccari, presidente di Rondine, Cittadella della Pace, che inaugura la nuova collana “Rondine. Esperienze, studi e ricerche” pubblicata da FrancoAngeli e che propone testi elaborati secondo un nuovo paradigma culturale a partire dall’esperienza educativa ultraventennale compiuta da Rondine Cittadella della Pace con giovani provenienti da luoghi di guerra. La collana, che prevede 4 sezioni – “Metodo”, “Formazione”, “Scuola” e “Diplomazia, cultura politica e progetti internazionali” – è diretta da Rondine Cittadella della Pace, organizzazione – nata nell’omonimo borgo medievale non lontano da Arezzo – che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e la diffusione della propria metodologia per la trasformazione creativa del conflitto in ogni contesto. La Collana è curata dal comitato editoriale composto da Raffaella Iafrate, Giuseppe Cassini, Vittorio Emanuele Parsi, Sergio Valzania, Guido Stratta e Ivo Lizzola e pubblicata con il sostegno di Fai – Fondation Assistance Internationale. Il volume, già in libreria, si rivolge innanzitutto a chi studia e lavora nell’ambito della risoluzione dei conflitti, ma anche a educatori e formatori, e come supporto ai corsi di Rondine Academy.