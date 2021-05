Diocesi: Urbino, al via le celebrazioni per il patrono san Crescentino

Prende il via oggi il triduo di preparazione alla solennità di san Crescentino, patrono dell’arcidiocesi e della città di Urbino, che si festeggia il 1° giugno. Ogni sera, alle 18, in cattedrale verrà celebrata la messa con meditazione. Lunedì 31 maggio, sempre alle 18, celebrazione eucaristica della vigilia.

Nel giorno della festa, alle 10, messa in cattedrale dove saranno a disposizione anche alcuni sacerdoti per il Sacramento della Riconciliazione. Alle 17, poi, il pontificale presieduto dall’arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, mons. Giovanni Tani, alle 17 in piazza Rinascimento. Animerà la liturgia il coro diocesano.