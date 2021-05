Diocesi: Termoli, aperte a Larino e a Montenero di Bisaccia due succursali del Centro di aiuto alla famiglia Aps “Amoris Laetitia”

Il Centro di aiuto alla famiglia Aps “Amoris Laetitia” di Termoli consolida la sua presenza sul territorio. Nei giorni scorsi sono state aperte due succursali a Larino e a Montenero di Bisaccia per andare sempre più incontro alle esigenze delle famiglie, delle coppie e dei singoli che incontrano un momento di difficoltà.

La sede di Larino sarà aperta ogni mercoledì dalle 15 alle 18 presso la sede Caritas, nella chiesa dei Santi Martiri larinesi. La sede di Montenero di Bisaccia sarà aperta ogni lunedì dalle 15 alle 18 in piazza Papa Giovanni XXIII.

“Sono sempre più numerose – afferma don Gianfranco Lalli, direttore del Centro e responsabile dell’area diocesana per lo Sviluppo umano integrale – le segnalazioni e le richieste di aiuto che arrivano dall’intero territorio della diocesi di Termoli-Larino. Con uno stile di prossimità, ascolto e attenzione l’apertura delle nuove sedi, che integrano quella centrale in piazza Sant’Antonio a Termoli, non fa altro che rafforzare la presenza di un servizio di consulenza e accompagnamento a disposizione di tutti, anche per una semplice richiesta di informazioni”.