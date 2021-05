Custodia del Creato: Brusaferro (Iss), “mettere insieme salute degli uomini, degli animali e dell’ambiente è una sfida molto importante oggi”

“La pandemia è un evento globale perché ha colpito tutti i Paesi del mondo e per gravità e complessità è un evento epocale, che sta creando una cesura nella nostra storia”. Lo ha sottolineato, oggi, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), intervenuto oggi al 17° Seminario di studio sulla custodia del Creato sul tema “Per una vita buona, su una terra da risanare: ambiente e salute in tempo di pandemia”, organizzato oggi a Roma dal Tavolo di studio “Custodia del creato”. Brusaferro ha evidenziato che la prima lezione della pandemia è che “nessuno è sicuro finché non siamo sicuri tutti, perché ogni comportamento coinvolge anche chi ci sta intorno”, ma poi abbiamo anche appreso “la necessità della flessibilità” e posto in evidenza “la fragilità”. Il presidente dell’Iss ha anche posto l’accento sugli effetti del lockdown sull’ambiente “con una riduzione dell’inquinamento”. Questi dimostra che “una modificazione dell’organizzazione dei sistemi sociali e tecnologici è un obiettivo da perseguire per lo sviluppo sostenibile” e per “il benessere del nostro Paese”. Per Brusaferro, “mettere insieme salute degli uomini, degli animali e dell’ambiente – One Health – è una sfida molto importante oggi”. E così come “i cambiamenti climatici incidono sulla salute”, così dobbiamo considerare “l’investimento in salute nell’ottica dello sviluppo sostenibile”. Oggi le sfide della salute si traducono in “promozione, predizione, prevenzione, protezione, precisione/personalizzazione, partecipazione”. Rispetto a quest’ultimo aspetto ha ricordato l’importanza dell’adesione dei cittadini alle misure previste per contenere il Covid e alle vaccinazioni.

“La parola chiave che spero caratterizzerà il nostro futuro immediato e anche a lungo termine è fiducia – l’auspicio del presidente dell’Iss -. La fiducia è l’elemento chiave per garantire la salute e si può declinare a vari livelli come la fiducia fra persone, ma anche la fiducia tra le comunità e le organizzazioni sanitarie. La parola fiducia deve essere parola chiave per sostenere un futuro sostenibile per le nostre comunità e il nostro Paese”.

“Credo che in questa fase di progettazione e di costruzione dei nostri sistemi sociali sia estremamente importante fare in modo che anche i nostri giovani siano coinvolti e possano contribuire alla costruzione del futuro che sarà soprattutto loro”, ha concluso Brusaferro.