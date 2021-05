Video on-demand: da oggi gratuitamente su VatiVision la serie evento “Vizi e virtù, conversazione con Francesco”

Da oggi “Vizi e virtù, conversazione con Francesco”, la serie evento basata sul dialogo tra sua Papa Francesco e don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, è disponibile gratuitamente sulla piattaforma VatiVision grazie al sostegno di Italpol Vigilanza.

Articolata in sette episodi, la serie evento ricostruisce integralmente l’inedito dialogo tra sua il Pontefice e il sacerdote sul rapporto tra i 7 vizi (ira, disperazione, incostanza, gelosia, infedeltà, ingiustizia, stoltezza) e le 7 virtù (prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, fede, speranza e carità), così come li ha interpretati Giotto negli affreschi della Cappella degli Scrovegni di Padova.

Ad arricchire la narrazione, ogni puntata raccoglie le testimonianze di persone comuni e personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport: da Carlo Verdone a Mara Venier, da J-Ax a Sinisa Mihajlovic, da Silvia Avallone a Elisa Di Francisca, svelando spaccati di vita inaspettati.

Con la regia di mons. Dario Edoardo Viganò e una forte impronta autoriale di don Marco Pozza, “Vizi e virtù” sarà disponibile gratuitamente fino al 6 giugno sulla piattaforma di video on-demand VatiVision.

“VatiVision nasce con l’obiettivo di essere il punto di riferimento per lo streaming on demand a livello italiano e internazionale per quanto concerne i contenuti di cultura, arte e fede. Ed è proprio con questo spirito che mettiamo orgogliosamente a disposizione in forma gratuita grazie al supporto di Italpol un prodotto artistico di così elevato spessore, nella convinzione che mai come in questo momento di forte incertezza, siano necessari contenuti utili a veicolare quei valori che forniscano una bussola nella nostra quotidianità”, commenta Luca Tomassini, Presidente VatiVision e CEO Vetrya.