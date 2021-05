Cure palliative: accordo Ospedale Bambino Gesù – Figc per realizzazione nuovo hospice pediatrico

Il presidente della Figc Gabriele Gravina e la presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù Mariella Enoc hanno firmato oggi, nella sede della Federcalcio a Roma, un accordo di collaborazione per proseguire nell’opera di sensibilizzazione a sostegno delle attività promosse dall’Ospedale per le attività di raccolta fondi finalizzate alla realizzazione del nuovo Centro residenziale per cure palliative pediatriche – Hospice pediatrico – dell’Ospedale presso la sede di Passoscuro (Roma). La nuova struttura garantirà un servizio adeguato di accoglienza per il ricovero temporaneo di pazienti pediatrici (neonati, bambini e adolescenti) affetti da malattie progressive in fase avanzata.

“Abbiamo deciso di supportare le attività dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù perché ne condividiamo valori e professionalità, ma soprattutto ne riconosciamo il valore per l’opera che presta verso i più deboli e i più indifesi”, dichiara Gravina. “La mia gratitudine – sottolinea Enoc – va al presidente Gravina, a tutta la Federazione e ancora una volta ai giocatori della Nazionale che hanno sempre dimostrato una grande sensibilità nei confronti dei nostri piccoli pazienti e regalato loro tante occasioni per sorridere”. La firma dell’accordo di collaborazione rappresenta un’ulteriore conferma del forte legame tra Figc e Bambino Gesù, un rapporto instaurato nel 2015 e proseguito negli anni.