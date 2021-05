Parlamento Ue: focus su situazione popolazioni rom in Europa. In plenaria rapporti con la Cina e vie legali per migrazione lavoratori

Ultima giornata di lavori per la plenaria del Parlamento europeo. In avvio di giornata discussione su protezione dei dati e caso Facebook Irlanda e poi le fragilità delle regole per la protezione dei dati nel Regno Unito. La giornata prosegue con il tema della popolazione rom in Europa, la loro inclusione e partecipazione, per poi esaminare alcuni “casi di violazione dei diritti umani, democrazia e stato di diritto”: i prigionieri di guerra del conflitto Armenia-Azerbaijan, Haiti e il Ciad. Nel pomeriggio invece, l’ultimo momento di dibattito sarà dedicato al “duro impatto del recente gelo primaverile per i frutticoltori e i vignaioli”. Al voto diverse risoluzioni sui temi discussi oggi e nei giorni scorsi, tra cui le contro-sanzioni cinesi su enti Ue e parlamentari europei e nazionali, la questione del diritto di informazione da parte del Parlamento sulle valutazioni che la Commissione compirà nelle prossime settimane dei Recovery plan presentati dai Paesi Ue, l’agenzia dell’Unione per i diritti fondamentali, una risoluzione sulle “vie legali per la migrazione dei lavoratori”, poi ancora il documento sul “mercato digitale unico e l’uso dell’intelligenza artificiale per i consumatori europei”. La prossima sessione del Parlamento, a giugno, tornerà a svolgersi nella sua sede a Strasburgo.