Media cattolici: al via una collaborazione tra WeCa e Lazio Sette di Avvenire

Parte dall’edizione di domenica 30 maggio dell’inserto Lazio Sette di Avvenire un progetto di collaborazione con WeCa, l’associazione WebCattolici italiani. Ogni ultima domenica del mese, per un anno, il settimanale che racconta il territorio e la vita della Chiesa locale di dieci diocesi del Lazio dedicherà una pagina speciale alle attività di WeCa e a notizie dal mondo digitale. “Scopo della partnership è quello di promuovere l’approccio cross-mediale nella diffusione dei contenuti dell’associazione – spiegano da WeCa – utilizzando sia lo strumento cartaceo sia la tecnologia del QrCode. Attraverso il codice Qr per i lettori sarà possibile accedere, dalle copie stampate e in versione digitale di Lazio Sette, alla visione dei tutorial di WeCa tramite lo smartphone”. L’iniziativa, lanciata a margine della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, rappresenta “un’alleanza tra una realtà locale, come quella dell’inserto che però legge il territorio con uno sguardo globale – proseguono da WeCa – e la nostra associazione che offre le sue competenze e proposte formative partendo da una dimensione nazionale per arrivare alle comunità locali delle parrocchie e delle associazioni”. E concludono definendo il progetto “un doppio binario, globale e locale, sul quale viaggiano persone e operatori che intendono essere a servizio di una buona comunicazione per costruire insieme reti di dialogo, sostenere e accompagnare la presenza cristiana sul web, i social media e la carta stampata, raggiungendo così tutti i tipi di pubblico”.