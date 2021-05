Rai Due: “O anche no”, il 21 maggio il racconto della comunità di suore Sacramentine di Tortona con tre religiose non vedenti

Andrà in onda domani, venerdì 21 maggio, su Rai Due, alle 00.30 circa, e domenica 23 maggio, in replica alle 9.10 circa, il consueto appuntamento con “O anche no”, il programma dedicato all’inclusione e alla solidarietà realizzato con Rai Due e Rai per il sociale. Paola Severini Melograni intervista Valeria Palermi, direttrice di D di Repubblica su quanto il mondo della moda abbia aperto le sue porte alla disabilità. Sarà realizzato un collegamento con Tortona per parlare con suor Maria Grazia, madre superiora delle suore Sacramentine di Tortona. La comunità è composta da sei suore, tre non vedenti e tre vedenti.

Per il cooking show inclusivo, a Thiene in provincia di Vicenza, dove conosceremo i ragazzi che lavorano in un bellissimo Bistrò. E dopo avere documentato l’inaugurazione del locale di Pizzaut di qualche settimana fa, spazio alla riapertura dell’Albergo Etico di Roma, la location che ha visto nascere la trasmissione. Infine, spazio alla musica dei Ladri di Carrozzelle, Stefano Disegni con le sue vignette satiriche, Rebecca Zoe De Luca con le notizie dal mondo dell’adolescenza e il “prestigiattore” Andrea Paris. O Anche No è scritto da Maurizio Gianotti, Giovanna Scatena e Paola Severini Melograni con la regia di Davide Vavalà.