Sostegni Bis: Fiaschi (Forum Terzo Settore), “la proroga garanzia di accesso al credito, ma si lavori per sbloccare le risorse del Fondo Ristori”

Il Decreto Sostegni Bis varato oggi dal Consiglio dei Ministri prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità per gli enti di Terzo settore che non svolgono attività commerciale di accedere al credito garantito dal fondo di garanzia Pmi. “Una buona notizia – dichiara la Portavoce del Forum del Terzo Settore Claudia Fiaschi – che ripara ad una incongruenza della legge di bilancio e viene in sostegno al mondo del volontariato e delle associazioni che in questa emergenza si sono spese in prima linea per portare aiuto a tantissime persone in difficoltà, ma che stanno scontando una grave situazione economica. Troppo spesso viene ignorata l’azione che svolge il Terzo settore, nelle sue diverse componenti, per sostenere la coesione sociale delle comunità e il contributo che da all’economia del Paese. Ci siamo impegnati molto in questi mesi affinché anche le associazioni potessero godere degli stessi benefici degli enti commerciali e ringraziamo i parlamentari e le forze politiche che hanno sostenuto le nostre richieste e il governo che finalmente le ha accolte”. “Ma rimangono ancora molti problemi aperti che se non risolti al più presto non permetteranno a questo mondo di ripartire. Ci auguriamo – conclude la Portavoce – che vengano presto sbloccate le risorse, peraltro ancora insufficienti, del fondo straordinario, i cosiddetti ristori, che insieme al fondo per il Mezzogiorno, sono fermi da mesi”.