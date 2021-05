Migranti: Nrc, 55 milioni di sfollati interni nel mondo. Quasi la metà sono minorenni

Non sono mai stati così tanti gli sfollati interni nel mondo, ossia le persone costrette e lasciare le proprie case a causa di violenze, conflitti o calamità naturali e a spostarsi all’interno del proprio Paese: a fine 2020 si contavano 55 milioni di persone, di cui 23 milioni minorenni. 40,5 milioni di persone si sono spostate nel corso del 2020. Sono i dati contenuti nel rapporto annuale dell’Internal displacement monitoring centre (Idmc) del Norwegian refugee council (Nrc). Almeno 48 milioni di persone sono sfollati a causa di conflitti in 59 Paesi o zone. Le cifre più alte sono nella Repubblica democratica del Congo (cinque milioni di persone) e in Colombia. 7 milioni di persone sono state invece costrette a spostarsi a causa di disastri naturali e cambiamenti climatici.