Diocesi: Massa Carrara, sabato la Veglia di Pentecoste ad Avenza. Mons. Ambrosio (amministratore), “lo Spirito Santo è il respiro di Dio in noi”

“Invito tutti a vivere la gioia e la grazia della Pentecoste, una festa importante per la nostra vita, il dono dello Spirito per noi. Per vivere abbiamo bisogno di respirare: Santo è il respiro di Dio in noi, la vita divina. Lo Spirito è come il seme che viene deposto in noi perché possa germogliare, perché possiamo anche noi vivere la vita stessa di Dio attraverso le nostre buone relazioni con i fratelli e le sorelle”. Lo afferma mons. Gianni Ambrosio, amministratore apostolico di Massa Carrara-Pontremoli, nel videomessaggio con cui invita a partecipare alla Veglia di Pentecoste “Un solo Spirito” in programma sabato 22 maggio alle 19 presso la chiesa parrocchiale di Maria SS. Mediatrice ad Avenza (Covetta). Il presule presiederà la celebrazione eucaristica, che sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli.