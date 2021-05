Cei: dal 24 al 27 maggio la 74ª Assemblea generale sul “cammino sinodale”

foto SIR/Marco Calvarese

Sarà Papa Francesco ad aprire i lavori della 74ª Assemblea generale della Cei che si svolgerà a Roma, presso l’Ergife Palace Hotel, dal 24 al 27 maggio, sul tema “Annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita. Per avviare un cammino sinodale”. L’intervento del Santo Padre, previsto alle ore 16 di lunedì 24 maggio, sarà trasmesso in diretta da Vatican Media. Martedì 25 maggio, alle ore 9.30, sarà il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, ad avviare la riflessione con la sua Introduzione che potrà essere seguita in streaming attraverso il canale YouTube e la pagina Facebook della Conferenza episcopale italiana. All’ordine del giorno, si legge nella nota dell’Ufficio nazionale comunicazioni sociali della Cei, la riflessione sull’attuale contesto che richiede un rinnovato annuncio del Vangelo, in uno stile sinodale. La relazione principale sarà tenuta da mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara e vice presidente dellaCei. Il confronto nei gruppi di studi e in aula aiuterà a individuare linee di fondo e metodologie. L’Assemblea sarà quindi chiamata ad eleggere due vice presidenti (per l’area Nord e per l’area Centro), i membri del Consiglio per gli Affari economici e i presidenti delle Commissioni episcopali. I vescovi provvederanno anche all’approvazione di determinazioni in materia giuridico-amministrativa. Nel corso dell’Assemblea, sono previsti alcuni appuntamenti con la stampa.