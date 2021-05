Strage di Capaci: Libera Vibo Valentia, 22 maggio incontro su memoria ed impegno contro le mafie

In avvicinamento dell’anniversario della strage di Capaci, il Coordinamento di Libera Vibo Valentia ha organizzato per sabato 22 maggio, alle ore 10,30 presso l’anfiteatro comunale di Limbadi, “un momento di confronto in ricordo del sacrificio dei magistrati uccisi dalle mafie ma anche dell’impegno di quelle donne e uomini dello Stato che, oggi, quotidianamente, lavorano per la liberazione dei nostri territori”. Dialogheranno Michele Albanese, giornalista sotto scorta dal 2014 per le sue inchieste sulla ‘ndrangheta nonché presidente dell’Unci Calabria, e Marisa Manzini, già alla Dda di Catanzaro per il distretto di Vibo Valentia ed attuale procuratore aggiunto di Cosenza. Un territorio, quello vibonese, che Manzini conosce bene e che ha voluto raccontare nel suo libro: “Fai silenzio ca parrasti assai. Il potere delle parole contro la ‘ndrangheta”. Nel corso della giornata ci sarà la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di primo grado di Limbadi.