Diocesi: Milano, l’arcivescovo Delpini incontra una rappresentanza degli oltre 9mila ministri straordinari dell’Eucarestia

“Lo riconobbero allo spezzare del Pane”: è il titolo dell’incontro che si terrà sabato 22 maggio, alle 15 in duomo, tra l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, e una rappresentanza dei ministri straordinari della comunione eucaristica. L’appuntamento con l’arcivescovo “sarà occasione per rimotivare chi si è reso disponibile a tale servizio e per esprimere loro la gratitudine della comunità diocesana”, si legge in una nota. La partecipazione all’evento sarà limitata a causa delle norme sanitarie dovute alla pandemia. Sarà tuttavia possibile seguirlo da remoto su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e www.chiesadimilano.it. Stando alle statistiche (ma un nuovo censimento è in corso), ad aprile 2021 erano 8.596 i laici in servizio come collaboratori dei sacerdoti in questo ministero. Ad essi vanno aggiunti 128 consacrati, 16 religiosi e 427 suore che portano a 9.167 il numero dei ministri straordinari della comunione eucaristica.