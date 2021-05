Film: Netflix, dal 26 maggio arriverà il “Divin Codino” sulla carriera e sulla storia di Roberto Baggio

Arriverà, il 26 maggio, su Netlfix “il Divin Codino”, film sulla vita di Roberto Baggio. Prodotto da Fabula Pictures con la partecipazione di Netflix e Mediaset, dove arriverà un anno dopo l’uscita sulla piattaforma streaming, il film è diretto da Letizia Lamartire.

L’attore Andrea Arcangeli interpreta il celebre giocatore. Nel cast, vi è anche Andrea Pennacchi nel ruolo di Florindo, il padre di Roberto Baggio. Antonio Zavatteri interpreta l’allenatore Arrigo Sacchi, mentre Martufello è Carlo Mazzone e Valentina Bellè veste i panni della moglie Andreina. Sono stati scelti tre momenti della vita del calciatore centrali nella realizzazione della propria vita e del proprio sogno. “Non realizzandolo, viene amato da tutti – ha spiegato la produzione durante la conferenza stampa stamani in streaming -. Ma così è diventato l’unico calciatore italiano che non è bandiera di una squadra ma di tutta Italia”.”L’unico consiglio che Roberto Baggio mi ha dato – racconta Arcangeli – è stato quello di vivermi la mia esperienza. Non mi ha detto di muovermi in un modo o nell’altro”. La regista ha raccontato, invece, la preparazione del film: “Abbiamo studiato tanto materiale di repertorio sulle sue partite. La parte più emozionante, invece, è stata il lavoro con gli attori. Quello che prova a raccontare questo film è un lato inedito della storia e del personaggio”.

L’intera pellicola oltre a raccontare la carriera calcistica di Roberto Baggio, lunga 22 anni, spazia dagli esordi nella Lanerossi Vicenza fino al rigore sbagliato che fece vincere al Brasile i mondiali del 2004.