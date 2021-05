Olimpiadi: Jessica Rossi ed Elia Viviani scelti come portabandiera azzurri a Tokyo

Per la prima volta nella sua partecipazione ai Giochi olimpici e dall’introduzione della figura del portabandiera – i Giochi di Stoccolma 1912 – l’Italia avrà due alfieri. Il Coni, infatti, ha deliberato una doppia designazione in vista di Tokyo 2020, in ossequio alle raccomandazioni del Comitato olimpico internazionale. Saranno gli olimpionici Jessica Rossi ed Elia Viviani a guidare la delegazione italiana nella cerimonia di apertura della XXXII edizione dei Giochi olimpici estivi, in rappresentanza di Tiro a volo e Ciclismo, due discipline i cui atleti non erano mai stati nominati. Ad ufficializzare la scelta, è stato questa mattina il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della riunione di Giunta svoltasi nel salone d’onore del Coni al Foro Italico.

Jessica Rossi, campionessa olimpica di Tiro a volo nel Trap, è nata a Cento (Fe) il 7 gennaio 1992 e tesserata per le Fiamme Oro. Nove anni fa ha trionfato ai Giochi di Londra 2012, centrando l’oro grazie al record del mondo (99/100), diventando la seconda atleta azzurra più giovane della storia a vincere un oro olimpico individuale, battuta per pochi mesi solo da Federica Pellegrini. Elia Viviani, ciclista che gareggia sia su strada sia su pista, è nato a Isola della Scala (Vr) il 7 febbraio 1989. Ha conquistato l’oro nell’Omnium a Rio 2016 ed è attualmente impegnato nel Giro d’Italia.

Entrambi sventoleranno il tricolore nel corso della cerimonia in programma il 23 luglio all’Olympic Stadium di Tokyo.