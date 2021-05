Povertà: Caritas Perugia, in aumento i contributi per alloggio e utenze

Un aumento vertiginoso dei “contributi alloggio”: fanno registrare una crescita dell’891%, mentre gli “interventi alloggio” un + 263% e i “contributi utenze” + 103%. Lo rilevano i dati relativi all’emergenza economica e sociale generata a causa della pandemia nell’arcidiocesi perugino-pievese prendendo come riferimento temporale il primo quadrimestre 2021 e quello dello stesso periodo del 2020. La presentazione stamani in conferenza stampa, nel “Villaggio della Carità – Sorella Provvidenza” di Perugia. Anche i servizi erogati dai quattro Empori della Solidarietà Caritas, attivi nelle zone più sensibili dell’arcidiocesi (Perugia città, San Sisto, Ponte San Giovanni e Marsciano) fanno registrare un significativo incremento del rilascio di tessere di accesso, passate da 800 (del 2020) alle attuali 1.327, pari a + 66%, con 3.669 persone beneficiare (+ 44%), contro le 2.551 dello stesso periodo dello scorso anno.

Inoltre, un quinto Emporio è in fase di progettazione nella frazione perugina di Ponte Pattoli così da servire la zona nord dell’arcidiocesi dove si registra un sensibile incremento di richieste di aiuto.