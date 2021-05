Spreco alimentare: Banco Alimentare Lazio, nel comune di Albano recuperati 726 chili di prodotti a marzo e aprile

Per il progetto “Il valore del cibo”, Banco Alimentare del Lazio rende noto oggi che sono stati recuperati 133 kg di prodotti nel mese di marzo e 593 kg nel mese di aprile, dall’Eurospin di via delle Colonelle. In particolare, sono stati raccolti 317 kg di frutta, 260 kg di verdura, 88 kg di prodotti freschi (carne e latticini), 61 kg di misto secco. I prodotti, donati dal punto vendita, sono stati ritirati dai volontari della struttura caritativa del territorio “Fraternità sacerdotale San Pio X”, con 64 assistiti e una scuola per ragazzi che vivono in convitto. Il progetto, relativo al territorio del Comune di Albano Laziale, è partito il 1° aprile 2020, con il finanziamento concesso da Città metropolitana di Roma Capitale grazie ai Fondi della Regione Lazio, in collaborazione con il Banco Alimentare del Lazio. I prodotti sono stati ritirati dalla struttura caritativa “S. Francesco insieme per la pace”, che assiste 150 persone in difficoltà. Con questo progetto, il Comune di Albano Laziale continua a promuovere un consumo responsabile e sostenibile, contro gli sprechi alimentari.