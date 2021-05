Scontri a Gerusalemme: Patriarcato armeno ortodosso, aggredito sacerdote da giovani estremisti ebrei

Dura condanna del Patriarcato armeno ortodosso di Gerusalemme dell’aggressione subita da padre Arbag Sarukhanyan ad opera di giovani estremisti ebrei che hanno attaccato il religioso mentre, la scorsa notte, si dirigeva verso la basilica del Santo Sepolcro. Il sacerdote è stato portato in ospedale per le cure mediche e successivamente dimesso. Alcune fonti locali hanno affermato che l’aggressione è stata interrotta dall’intervento provvidenziale di una persona che ha evitato il peggio al sacerdote. In una nota il Patriarcato armeno si è lamentato con la Polizia per questo grave attacco e chiesto indagini per individuare e punire i colpevoli, così da evitare che simili incidenti si ripetano in futuro. Tre persone sarebbero state fermate dalla polizia israeliana.