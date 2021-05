Papa Francesco: a breve nella sede di Scholas Occurrentes nel Palazzo San Calisto di Roma

Alle 16 di questo pomeriggio, Papa Francesco si recherà in visita nella sede di Scholas Occurrentes nel Palazzo San Calisto di Roma, in occasione delle aperture delle nuove sedi di Scholas nei cinque Continenti. Lo ricorda in una nota la Sala stampa vaticana.

Nel corso della visita, il Papa incontra giovani di diverse regioni d’Italia che hanno partecipato alla prima parte del programma sulla Salute sostenuto dal ministero dell’Istruzione italiano, e un gruppo di giovani ibero-americani che presentano le conclusioni dell’incontro tenutosi a Madrid nei giorni scorsi, sul tema: “Sognare insieme la strada per un futuro migliore”. Quindi il Santo Padre si collegherà con gli studenti delle nuove sedi di Scholas a Sydney (Australia), a Valencia (Spagna) e a Washington D.C. (USA) e, infine, ascolterà i giovani argentini della zona di El Impenetrable, nel Chaco, inaugurando un nuovo programma.