49ª Settimana sociale: Ucsi Sardegna, sabato 22 maggio un incontro su sostenibilità ambientale, un nuovo modello di sviluppo e innovazione digitale

La sostenibilità ambientale, le sfide della transizione ecologica, il cambiamento del modello di sviluppo e dell’innovazione digitale. Sono i temi che verranno affrontati nell’incontro on line organizzato dall’Ucsi Sardegna, sabato 22 maggio, dalle 9.30 alle 11, in vista della prossima Settimana sociale, che si terrà a Taranto, dal 21 al 24 ottobre, sul tema “Il Pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro. #tuttoèconnesso”.

All’incontro di sabato 22 interverranno, attraverso la piattaforma Zoom e la pagina Facebook di Ucsi Sardegna, Vania De Luca, presidente nazionale dell’Ucsi e vaticanista del Tg3, Giuseppe Notarstefano, componente del Comitato scientifico della 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani, Domenico Scanu, presidente di Isde Sardegna, Maurizio Pitzolu, membro del board di “The Economy of Francesco”.

Le conclusioni sono affidate all’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, vescovo delegato della Conferenza episcopale sarda per la pastorale sociale e del lavoro.