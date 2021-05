Carità: Sardegna, il 22 maggio convegno regionale delle Caritas parrocchiali e del volontariato ecclesiale

Si svolgerà online, sabato 22 maggio, dalle 9.30 alle 12, l’undicesimo Convegno regionale delle Caritas parrocchiali e del volontariato ecclesiale di promozione della carità della Sardegna, intitolato “Sfida globale, carità capillare. Verso i 50 anni della Caritas in Italia nel solco di uno straordinario cambiamento d’epoca”.

L’iniziativa, organizzata dalla delegazione regionale Caritas Sardegna in vista del 50° anniversario di Caritas Italiana (il prossimo 2 luglio) e trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube, sarà un momento di riflessione e confronto sul cammino compiuto dall’organismo pastorale della Conferenza episcopale italiana in questi ultimi cinque decenni e sulle prossime azioni da intraprendere di fronte alle sfide correlate alla pandemia.

Dopo la preghiera e la meditazione a cura di mons. Giovanni Paolo Zedda, vescovo delegato della Conferenza episcopale sarda per il servizio della carità, e l’introduzione a cura di Raffaele Callia delegato regionale Caritas Sardegna, seguiranno, nella prima parte della mattinata, le relazioni di don Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana, su “Verso quale Caritas per la Chiesa e la società in Italia, dopo mezzo secolo di storia” e di don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei, su “La testimonianza della carità nella cura integrale della salute della persona e le sfide della pandemia”. Nella seconda parte della mattinata, il confronto con don Soddu e don Angelelli, a partire dalle domande poste dalle Caritas parrocchiali, e la condivisione delle esperienze di alcune Caritas parrocchiali della Sardegna con lo sguardo al 50° e nell’attualità delle sfide poste dalla pandemia. Seguiranno le conclusioni a cura del vescovo delegato e del delegato regionale e la preghiera finale.