Diocesi: Orvieto-Todi, prosegue il corso per volontari impegnati nella valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici. Domani visite alle chiese

Proseguono gli appuntamenti del corso per la formazione dei volontari per la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici della diocesi di Orvieto-Todi, dedicato quest’anno a “Morte, Giudizio, Inferno e Paradiso nei luoghi e nelle opere della diocesi”.

Per la giornata di sabato 22 maggio sono on programma due lectio magistralis trasmesse in diretta streaming dal Palazzo vescovile di Todi. Dalle 9 Francesco Campagnani, archivista dell’Archivio storico diocesano di Todi e membro della Commissione diocesana, interverrà su “Desiderose di vedere Dio: iconografia e culto delle anime purganti nel territorio di Todi”. Dopo la lezione farà seguito la visita all’affresco del Purgatorio di San Patrizio nel monastero di San Francesco da Todi.

“‘Del seppellire i morti’. Le confraternite tuderti di San Giovanni Decollato e di San Giuseppe del Falegnami” è invece il titolo della lezione che, dalle 11, terrà Filippo Orsini, direttore dell’Archivio storico del Comune di Todi. Seguirà la visita alla chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, esempio di arte barocca.

Inoltre nella giornata di domani, venerdì 21 maggio, sono in programma, per gli iscritti al corso, le visite in tre edifici di culto di Orvieto: alle 15 Luca Giuliani accompagnerà i presenti nella scoperta della chiesa degli Scalzi; alle 15.40 sarà invece Raffaele Davanzo a guidare la visita alla chiesa di San Lorenzo De Arati: infine, alle 16.30, sarà la volta della chiesa di San Giovenale con Maddalena Ceino.

Il corso, che si concluderà il 29 maggio, è promosso dall’Associazione “Pietre Vive” con la collaborazione della diocesi di Orvieto-Todi e il sostegno economico della Cei.