Spiritualità: Agostiniane di Rossano, un libro sulla vicenda umana e spirituale di Santa Rita da Cascia

“Donne artigiane di futuro con Rita da Cascia”: è il titolo del libro (Tau editrice) realizzato dalle monache Agostiniane di Rossano (Cs). Il libro raccoglie quindici catechesi, sulla falsariga dei “15 giovedì di santa Rita”, pensate con riferimento particolare al mondo femminile, traendo ispirazione dalla vicenda umana e spirituale di Rita da Cascia. Le quindici meditazioni, si legge in un comunicato delle Agostiniane, “sono nate come risposta alla richiesta ‘dal basso’ di un gruppo di donne, desiderose di camminare nella fede sotto la guida della santa di Cascia, vissuta a cavallo tra Tre e Quattrocento. Il titolo vuole richiamare il lavoro delicato e paziente dell’artigiano, che con gesti carichi di sapienza sa modellare le sue opere: Rita ha messo in campo la dedizione dell’artigiano nel cantiere della sua vita, che è diventata feconda di bene per tanti, non solo all’interno della sua cerchia familiare; non solo nella Cascia del suo tempo, ma, attraversando le generazioni, per molte e molti fino a noi, oggi”. L’itinerario, che si apre con una presentazione della priora del monastero S. Rita di Cascia, suor Maria Rosa Bernardinis, e si conclude con una testimonianza di Vittoria Belvedere, che nel 2004 impersonò la santa in un film per la televisione: l’attrice racconta di come l’incontro con Rita da Cascia abbia lasciato un’impronta preziosa e indelebile nella sua vita familiare e lavorativa.