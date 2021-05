Diocesi: Tursi-Lagonegro, sabato mons. Orofina ordina un nuovo sacerdote

Il diacono Flavio Tufaro sarà ordinato presbitero sabato 22 maggio, alle ore 18, vigilia di Pentecoste, nella cattedrale “Maria SS. Annunziata” di Tursi, durante la concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Vincenzo Orofino, vescovo di Tursi-Lagonegro.

Tufaro è nato il 13 ottobre 1995 ed è stato ordinato diacono il 22 agosto 2020 a Lagonegro. Dopo la scuola media a Carbone, suo paese di origine, Flavio ha frequentato per due anni il liceo classico di Senise e poi ha completato il percorso di scuola superiore presso il Pontificio Seminario regionale minore lucano di Potenza. Quindi nel 2014 ha intrapreso il cammino di formazione al sacerdozio presso il Seminario maggiore interdiocesano di Basilicata ove ha conseguito il titolo di baccellierato in Teologia a giugno 2020.

Negli anni del Seminario ha svolto l’attività di tirocinio pastorale nelle parrocchie di Calvera, Carbone e poi a Lagonegro. Da diacono ha intrapreso il percorso di studi in lettere classiche presso l’Università di Basilicata, sede di Potenza, e ha offerto il suo servizio pastorale per le parrocchie di Sant’Arcangelo.

Il neo ordinato presbitero presiederà per la prima volta l’Eucaristia domenica 23 maggio alle ore 11 nella chiesa madre di Sant’Arcangelo.