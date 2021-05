Giornata mondiale Africa: Amref, il 25 maggio il report sulla rappresentazione nei media e tra i giovani

In occasione della Giornata mondiale dell’Africa che si celebra il 25 maggio Amref Health Africa-Italia presenta la seconda edizione de “L’Africa Mediata”, un rapporto a cura dell’Osservatorio di Pavia. Il documento analizza l’Africa nella rappresentazione dei media e nell’immaginario dei giovani, in un arco temporale che va dalla fine del 2019 ai primi mesi del 2021. L’evento sarà trasmesso online il 25 maggio, dalle ore 11 sui canali Facebook e Youtube di Amref Health Africa-Italia, in diretta dalla Casa del Cinema di Roma. Media partner dell’evento Rai Ragazzi, Rai Radio Kids e Rainews24. In occasione della prossima edizione del rapporto “L’Africa Mediata”, Amref si propone di analizzare le caratteristiche che ha assunto l’informazione nel corso del 2020 e del primo trimestre del 2021 relativamente all’Africa. Oltre a quotidiani, notiziari, programmi tv e social, la seconda edizione vedrà protagonisti i programmi per i bambini e ragazzi. Questa parte è stata sviluppata anche con dei focus group realizzati con studenti di scuole italiane su come vedono l’Africa. Il report avrà uno spaccato dedicato anche alla migrazione. Un contributo che nasce dal progetto Snapshots from the borders, che ha supportato la ricerca. Il progetto – che vede il Comune di Lampedusa capofila, Amref partner, finanziato dall’Unione europea – offre uno spunto rilevante per raccontare, quella che il report definisce “Africa qua”. Interverranno all’evento: Paola Crestani, presidente di Amref Italia; Guglielmo Micucci, direttore Amref Italia; Paola Barretta, dell’Osservatorio di Pavia; Mackda Ghebremariam Tesfau’, sociologa e attivista di Razzismo brutta storia; Massimo Giannini, direttore La Stampa; Andrea Salerno, direttore La7; Walter Veltroni, giornalista e regista; Luca Milano, direttore Rai Ragazzi; Carolina Benvenga, conduttrice Rai Ragazzi; Haroun Fall e Dylan Magon, attori di Zero.