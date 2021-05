Diocesi: Urbino, oggi pomeriggio la messa crismale in streaming su “Pillole di Spiritualità”

Oggi, giovedì 20 maggio, alle ore 17,30 si terrà la santa messa crismale presieduta dall’arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, mons. Giovanni Tani. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook diocesana “Pillole di Spiritualità”.

Dal martedì al venerdì alle ore 7 sarà trasmessa in diretta, sempre sulla pagina Facebook diocesana “Pillole di Spiritualità”, la santa messa celebrata presso il Monastero di Santa Caterina delle agostiniane di Urbino e riproposta sul canale YouTube diocesano “Pillole di spiritualità quotidiana”.