Sostegni bis: Agorà della parità, “bene i fondi per le paritarie, ora si prosegua verso vera parità”

L’Agorà della Parità (AGeSC – Associazione Genitori Scuole Cattoliche, Cdo Opere Educative – Cnos Scuola – Centro Nazionale Opere Salesiane, Ciofs Scuola – Centro Italiano Opere Femminili Salesiane, Faes – Famiglia e Scuola, Fidae – Federazione Istituti di Attività Educative, Fism – Federazione Italiana Scuole Materne, Fondazione Gesuiti Educazione) “accoglie positivamente” la notizia che nel Decreto Sostegni bis sono previsti 50 milioni per le scuole paritarie, sempre in proporzione al numero degli iscritti, che serviranno per contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. Lo stanziamento, fortemente sollecitato dall’Agorà a seguito della mancata previsione di fondi nel primo decreto sostegni, rappresenta, si legge in una nota, “un passo avanti importante verso la vera parità che stiamo rincorrendo da più di 20 anni. L’emergenza sanitaria, infatti, sta dimostrando ancora una volta, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che non esistono alunni e genitori di serie A e alunni e genitori di serie B ma solamente cittadini italiani che hanno diritto a scegliere quale educazione ricevere”.