Diocesi: Chiavari, il 29 maggio ordinazione episcopale di mons. Devasini nella cattedrale di Casale Monferrato

Il vescovo eletto di Chiavari, mons. Giampio Devasini, riceverà l’ordinazione episcopale sabato 29 maggio nella cattedrale di Casale Monferrato. A presiedere il rito, con inizio alle 10, sarà il vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi; co-consacranti il vescovo emerito di Casale Monferrato, mons. Alceste Catella, e l’amministratore apostolico di Chiavari, mons. Alberto Tanasini.

Nel rispetto delle normative anti-contagio, la cattedrale di Sant’Evasio potrà ospitare circa 500 persone. Saranno presenti 25 vescovi delle Conferenze episcopali di Piemonte-Valle d’Aosta e Liguria, tra cui il card. Severino Poletto, arcivescovo emerito di Torino. Attesa anche una delegazione da Chiavari con sacerdoti e un centinaio di fedeli.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Telemorano e da Telepace (per la zona di Chiavari). Maxischermi saranno allestiti all’esterno della cattedrale di Casale Monferrato (previsti circa 200 posti) e nella vicina chiesa di San Domenico (circa 150 posti).

L’ingresso a Chiavari di mons. Devasini è già stato fissato alle 17 di domenica 20 giugno con la celebrazione di inizio ministero in cattedrale.