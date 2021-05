Imprese sociali: premi in denaro e finanziamenti a tasso zero nel concorso “InvestiAMOsociale”

Premi in denaro, finanziamenti a tasso zero, premi speciali e attività di formazione e supporto per l’accompagnamento e la realizzazione dei progetti per l’avvio di imprese sociali. Sono previsti nell’ambito del concorso “InvestiAMOsociale”, iniziativa nata dalla volontà di Fondazione Cassa di risparmio di Perugia e UniCredit, in collaborazione con Fondazione italiana Accenture, con Human foundation, Confcooperative Umbria, Legacoop Umbria, Cesvol Umbria e il supporto scientifico di Aiccon. Il concorso, che ha preso il via il 14 aprile, rappresenta “una nuova modalità per far crescere l’imprenditorialità sociale e sostenere lo sviluppo di progetti innovativi in risposta ai bisogni del territorio”. Destinatari sono sia le imprese sociali e le cooperative sociali già costituite, sia le organizzazioni del mondo associativo e del volontariato, le fondazioni, le imprese cooperative e di capitali che intendono trasformarsi in impresa sociale. Per partecipare è necessario presentare progetti – già iniziati o in fase di avviamento – in grado di “generare un valore aggiunto in termini di ricadute sociali ed economiche anche sotto il profilo occupazionale, in particolare attraverso l’inclusione dei soggetti più fragili”. Gli ambiti di azione sono: agrifood, cultura, economia circolare, servizi socio-sanitari ed inserimento lavorativo, servizi educativi, turismo esperienziale e sociale, welfare aziendale e di comunità. I termini per la presentazione della domanda sono fissati al 30 giugno 2021. Per partecipare occorre presentare il progetto dal sito della Fondazione sulla piattaforma investiamosociale.ideatre60.it. Requisito di base è che il richiedente abbia la propria sede legale o operativa nel territorio di tradizionale operatività della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (i comuni sono elencati nel regolamento). Una giuria selezionerà una prima lista di quindici finalisti, quindi saranno proclamati cinque vincitori. Per ciascuno è in palio un contributo in denaro di 30 mila euro. A ciò si aggiunge un premio speciale pari a 10 mila euro a favore del progetto più tecnologicamente innovativo. Inoltre, è offerta la possibilità di accedere a un finanziamento ad impatto sociale fino a 90 mila euro a tasso zero.