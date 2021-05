Accademia Lincei: “Premio Linceo straordinario” a Giuseppe Ippolito per la ricerca sul Covid-19

L’Accademia nazionale dei lincei ha assegnato a Giuseppe Ippolito il Premio Linceo straordinario per la ricerca interdisciplinare sul Covid-19 motivato “sia dai suoi alti meriti scientifici che dalle notevoli capacità organizzative dimostrate nel coordinare efficacemente le complesse attività di laboratorio e quelle cliniche e di sanità pubblica, e nel fronteggiare gravi malattie infettive a partire dalla devastante pandemia da Covid-19”.

“Giuseppe Ippolito e l’Ospedale Spallanzani, di cui ha la direzione scientifica, hanno avuto un ruolo fondamentale nella ricerca e nella lotta contro il Covid Io gli sono molto grato per tutto quello che ha fatto durante questa dura prova per il nostro Paese”, ha commentato Giorgio Parisi, presidente dell’Accademia dei lincei. Al premio Linceo si accompagna il premio di pari entità della Fondazione Nicola Irti per le opere di carità e cultura, presieduta da Natalino Irti.

Ippolito è direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani dal 1998. In tale ruolo egli ha promosso e coordinato efficacemente la ricerca clinica e preclinica. Dal 2020 ha avuto un ruolo di riferimento nelle commissioni dedicate del ministro della Salute e del presidente del Consiglio, quale componente della Task force nazionale e del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid-19. Numerosi i riconoscimenti per la sua attività scientifica, recentemente è stato promotore ed esecutore presso lo Spallanzani dello sviluppo di presidi terapeutici anti-Covid 19, quali il vaccino Reithera e i super-anticorpi monoclonali (in collaborazione con il professor Rino Rappuoli).