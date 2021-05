Agricoltura: Focsiv, torna la campagna “Abbiamo riso per una cosa seria”

Tornano il 22 e il 23 maggio i pacchi di riso, Roma 100% italiano della Fdai – Filiera agricola italiana, con la XIX campagna nazionale “Abbiamo riso per una cosa seria”, promossa da Focsiv-Volontari nel Mondo, in collaborazione, come nelle scorse edizioni, con Coldiretti e CampagnaAmica e Fondazione Missio della Cei a favore dell’agricoltura familiare in Italia e nel mondo.

Tornano in tante piazze, parrocchie e mercati di Campagna Amica e sulla piattaforma www.gioosto.com, l’e-commerce etico dedicato alle aziende che offrono prodotti di qualità. Tornano i 1.000 volontari Focsiv e dell’Azione cattolica italiana a proporre i pacchi di riso della campagna ad un’offerta minima di 5 euro. Un gesto di consapevolezza di chi fa una scelta di campo: difendere chi lavora la terra. “Abbiamo riso per una cosa seria” è un movimento di contadini italiani e di tutto il mondo, insieme con i consumatori responsabili, per la difesa della dignità dei lavoratori e per il diritto al cibo sano e di qualità per tutti. Una rete di persone consapevoli che insieme sostengono le comunità rurali, oggi ancora più in difficoltà a causa delle conseguenze della pandemia, che richiedono politiche che portino alla sicurezza alimentare e salubrità dei cibi, che promuovano il valore dell’agricoltura familiare come risposta alla crisi globale, alle migrazioni e ai cambiamenti climatici.

Grazie ai pacchi di riso della campagna si può sostenere un unico grande progetto con 30 interventi diversi in 30 paesi di tre Continenti – Africa, America Latina e Asia – in difesa di chi lavora la terra.