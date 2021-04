Unitalsi: Loreto, il 2 maggio preghiera nella Santa Casa

Una preghiera con l’Unitalsi regionale delle Marche nella Santa Casa di Loreto. Si svolgerà la sera del 2 maggio, dalle 21 alle 22, sui canali della Santa Casa di Loreto (YouTube “Santa Casa Loreto” e www.santuarioloreto.va). “Ci affideremo a Maria chiedendole che ci sostenga in questo tempo – dichiara il presidente regionale, Massimo Graciotti – con la speranza di poter tornare presto al santuario con un pellegrinaggio e vivere le iniziative del Giubileo lauretano”. Le meditazioni saranno effettuate su alcune delle riflessioni proposte dall’arcivescovo mons. Fabio Dal Cin, don Bernardino Giordano e altri testimoni tratte dal recente corso di formazione per i volontari del Giubileo lauretano. “Portiamo nel cuore il dolore e la sofferenza delle persone in ogni parte del mondo, soprattutto delle nazioni dove è più forte il dramma causato dal Covid, come l’India”. Parteciperanno alla preghiera due religiose indiane, sr. Annis e sr. Mary che sono attualmente a Maiolati Spontini. “Abbiamo pensato di iniziare insieme, da unitalsiani, il mese di maggio anche per rispondere alla maratona di preghiera voluta dal Papa per il mese di maggio”.