Terra Santa: Pizzaballa (patriarca), invito alla diocesi a recitare il Rosario per la fine della pandemia. Il 4 maggio collegamento dal santuario di Nazaret

Con un messaggio rivolto alla diocesi, il patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, invita tutti i fedeli alla recita del Rosario, durante il mese di Maggio, per invocare la fine della pandemia come chiesto da Papa Francesco. Per guidare la preghiera mariana in ciascun giorno del mese, sono stati coinvolti trenta Santuari, a ciascuno dei quali è stata affidata un’intenzione di preghiera particolare per diverse categorie di persone, maggiormente colpite dalla pandemia. Ogni santuario trasmetterà in diretta la preghiera attraverso i canali ufficiali della Santa Sede. Uno di questi trenta Santuari scelti per guidare la preghiera è la Basilica dell’Annunciazione di Nazareth (4 maggio 2021), alla quale è stata affidata l’intenzione di preghiera per le donne in attesa e i nascituri, spiega Pizzaballa che chiede “a tutti di unirsi a questa preghiera mariana ed intercedere per la fine di questa dolorosa pandemia”. Il primo e l’ultimo giorno del mese il Pontefice aprirà e chiuderà la preghiera da due luoghi significativi all’interno della Città del Vaticano.