Diocesi: Cassano all’Jonio, domenica VI anniversario di consacrazione episcopale di mons. Savino e conferimento ministeri ai seminaristi

Il prossimo 2 maggio, alle ore 18, nella Basilica minore pontificia S. Maria del Lauro di Cassano all’Jonio, in occasione del suo VI anniversario di consacrazione episcopale, il vescovo, mons. Francesco Savino, conferirà ai seminaristi Mansueto Corrado, della comunità S. Giorgio Martire in Oriolo e Luca Pitrelli della comunità Madonna della Salute in Amendolara Marina il ministero dell’accolitato; a Roberto Di Lorenzo della comunità S.Nicola di Bari in Morano Calabro e a Sanjay Dhanwar della comunità S. Teodoro in Laino Castello il ministero del lettorato. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale 92 e sulla pagina facebook di Tele Libera Cassano e condivisa sul gruppo facebook della diocesi.