Catechismo: Messina, presentato il nuovo Direttorio dall’istituto teologico San Tommaso

Presentato dall’Istituto Teologico “San Tommaso” di Messina con un seminario di studi catechetici, in webinar, il nuovo Direttorio per la catechesi e la nuova evangelizzazione. L’evento si è svolto in collaborazione con il Centro di Pedagogia Religiosa Cpr “G. Cravotta”, che opera nello stesso istituto, e l’Ucsi Sicilia-Unione Cattolica Stampa Italiana. Hanno partecipato gli studenti dell’istituto e persone che dhanno voluto conoscere l’importanza del documento pontificio.

Tra i relatori, don Miguel Angel Garcia Morcuende, consigliere generale della congregazione salesiana per la Pastorale giovanile, che ha messo in correlazione il problema di natura teorico-pratica della pastorale giovanile all’interno della famiglia salesiana con una forte accentuazione di natura metodologica e pedagogica. Le direttrici di riflessione sono state sviluppate sulla dorsale critica, per un ripensamento dei modelli di catechesi ma anche dei modelli di pastorale giovanile a partire dal cambio ecclesiologico, successivo al Concilio Vaticano II. A ciò si correla anche la questione metodologico-strategica per capire quali punti di connessione possono esserci tra pastorale giovanile e catechesi con i giovani: i temi principi sviluppati sono stati quelli del linguaggio religioso, dell’inculturazione, della comunità, della famiglia nel contesto della nuova evangelizzazione, della misericordia come stile di vita e soprattutto il dialogo ecclesiale e interreligioso.