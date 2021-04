Consorzio Farsi prossimo: Milano, Giovanni Lucchini nuovo presidente. “Rete” composta da 11 cooperative sociali

Passaggio di consegne al vertice di Consorzio Farsi prossimo, realtà del welfare milanese e lombardo da oltre vent’anni, promosso dalla Caritas Ambrosiana e che raccoglie in rete 11 cooperative sociali che offrono servizi dedicati a persone in disagio sociale. Presidente del Consorzio è, da oggi, Giovanni Lucchini, già nel Consiglio di amministrazione. 56 anni, medico psicoterapeuta, Lucchini è stato prima fondatore e presidente di L’Arcobaleno di Lecco e poi presidente di Filo di Arianna, due cooperative consorziate. Attualmente ricopre anche il ruolo di direttore sanitario del Poliambulatorio di Viale Jenner e della cooperativa sociale Farsi prossimo salute. È anche presidente di Federsanità Lombardia. “In una società disattenta al piccolo, agli scarti, imparare a dare pezzi di risposte per risolvere pezzi di problemi, la nostra goccia nell’oceano per lasciare il mondo un poco migliore di come l’abbiamo trovato e ricevuto da chi è venuto prima di noi”, dichiara il neo presidente Lucchini all’inizio del suo lavoro. Lucchini arriva alla guida del Consorzio al posto di Giovanni Carrara, che ne è stato presidente dalla sua costituzione, nel 1998, fino al 2003, e poi per un secondo mandato dal 2012 a oggi.

Consorzio Farsi Prossimo è un sistema imprenditoriale promosso da Caritas Ambrosiana, che mette in rete 11 cooperative sociali che operano prevalentemente sui territori di Milano, Como, Lecco, Varese, Monza e province offrendo servizi a persone che vivono un disagio sociale: famiglie e persone in difficoltà, anziani, stranieri e rifugiati, minori stranieri soli, persone con disabilità fisica e psichica.